Bursa’da balkon zemin çöktü: 7'nci kattan düşen 1 kişi hayatını kaybetti

Bursa'da, çöken balkon zeminiyle birlikte 7 katlı apartmanın 7'nci katından düşen Muzaffer Gümüş (31), yaşamını yitirdi.

KAYNAK: DHA
Bursa’da balkon zemin çöktü: 7'nci kattan düşen 1 kişi hayatını kaybetti

Olay, saat 22.15 sıralarında Osmangazi ilçesi Çırpan Mahallesi, 2'nci Bilim Sokaktaki 7 katlı apartmanda meydana geldi.

Muzaffer Gümüş, iddiaya göre, hava almak için balkona çıktığı sırada balkonun zemini çöktü. Muzaffer Gümüş, çöken balkon zeminiyle birlikte 7'nci kattan boşluğa düşerek ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Muzaffer Gümüş, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından çevredeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Olayı duyup bölgeye gelen anne fenalaşırken, hastaneye kaldırılan Muzaffer Gümüş, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından sürdürülüyor.

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