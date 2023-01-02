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Bedava kaplıca keyfi şifa dağıtıyor

Bursa'da çayın kenarında çıkan kaplıca suyundan vatandaşlar ücretsiz şekilde faydalanabileceği vurgulandı.

Haber Giriş: 2 Ocak 2023 Pazartesi - 16:38
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Bursa'da bedava kaplıca keyfi şifa dağıtıyor

Bedava kaplıca keyfi şifa dağıtıyor
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İHA’nın haberine göre; Büyükorhan ilçesi Düğüncüler köyünden akan Aliova çayının kenarında çıkan doğal kaplıca suyunu köylüler havuz yaparak topladığı bildirildi.

Havuzlarda toplanan şifalı havuzlar yaz kış şifa arayan vatandaşlar tarafından ücretsiz olarak kullanılıyor. Açık havada kaplıca keyfi yapan vatandaşlar istedikleri kadar havuzlarda kalıp ücret ödemeden buradan ayrılıyor. Bölge doğasıyla ziyaretçilerine unutulmaz anlar yaşatıyor.

“AÇIK HAVADA BURADA KAPLICA KEYFİ YAPMAK ÇOK KEYİFLİ. TAMAMEN ÜCRETSİZ”

Buraya kaplıca suyuna girmeye geldiklerini ifade eden vatandaşlar, “Burada çayın kenarında çıkan kaplıca suyunu köylüler havuz yaparak toplamış. Buraya gelen vatandaşlar kaplıca suyundan ücretsiz şekilde faydalanabiliyor. Şifalı arayanlar bu suyu tercih ediyor. Buranın doğası da muhteşem. Açık havada burada kaplıca keyfi yapmak çok keyifli. Tamamen ücretsiz” sözlerini kullandı.

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