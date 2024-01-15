Bursa’da bir ahırda çıkan yangında çok sayıda büyükbaş hayvan telef oldu

Osmangazi ilçesine bağlı tarihi İnkaya Mahallesi İğde Sokak üzerinde saat 02.30 sıralarında meydana gelen yangında, edinilen bilgilere göre, 60 yaşındaki Mustafa Güney’e ait 2 katlı bir ahır henüz belirlenemeyen bir sebepten alevlere teslim oldu.

Samanların kısa sürede tutuşmasıyla ahır adeta alev topuna döndü. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, ahırda zaman zaman çökmeler oldu.

Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonrası alevler bitişikteki binalara sıçramadan kontrol altına alınırken, yangın sonucu 10 büyükbaş hayvanın telef olduğu tespit edildi.

Polis yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.