Bursa'da bir baba, bıçakla iki çocuğunu rehin aldı!

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir baba, iki çocuğunu rehin aldı. Şüpheliyi ikna çabaları devam ediyor. Saatlerdir süren ikna çabalarına rağmen Hüseyin G'nin çocuklarını bırakmadığı bildirildi. İkna çabaları devam ediyor.

Bursa'nın İnegöl Alibeyköy Mahallesi'nde Hüseyin G, bıçakla çocuklarını rehin aldı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, evin etrafında güvenlik önlemi aldı. Müzakereci ekibin yaklaşık 5 saatlik ikna çabasına rağmen çocuklarını serbest bırakmayan Hüseyin G'yi, ikna çabalarının devam ettiği bildirildi.