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Nur topu gibi bir kuyruğumuz daha oldu

Yarıyıl tatilini kış turizminin en önemli merkezlerinden biri olan Uludağ'da geçirmek isteyen tatilciler, Uludağ'a çıkmak için teleferiğe akın etti.

Haber Giriş: 31 Ocak 2023 Salı - 15:23
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Bursa'da bir kuyruğumuz daha oldu

Nur topu gibi bir kuyruğumuz daha oldu
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İHA'nın haberine göre, kış turizminin gözde tatil merkezlerinden biri olan Uludağ, eksi 10 derece soğukluğa rağmen tatilcilerin akınına uğradı. Yarıyıl tatilini Uludağ'da kayak yaparak geçirmek isteyen vatandaşlar teleferiğe akın etti. 

Son üç gündür yaşanan şiddetli kar yağışının ardından dağ yolunun kapanmasından endişe eden tatilciler, araçlarını şehir merkezindeki otoparklara bırakıp, dağa teleferikle çıkmayı tercih edince gidiş ve gelişlerde yoğunluk yaşandı. 

Uludağ'da kar kalınlığı 46 santimetreye kadar ulaşırken, kar yağışının önümüzdeki günlerde de devam edeceği öğrenildi.

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