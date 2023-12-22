Bursa'da çarpışan 2 otomobilden 1'i alev aldı; 7 yaralı

Kaynak: DHA
Bursa'da çarpışan 2 otomobilden 1'i alev aldı; 7 yaralı
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde çarpışan 2 otomobilden 1'i alev aldı, kazada 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Mustafakemalpaşa ilçesi Gebze- Orhangazi- İzmir Otoyolu, Taşköprü Mahallesi mevkisinde meydana geldi.

İstanbul'dan İzmir istikametine ilerleyen Muhammet Emin Hakimoğlu (20) yönetimindeki otomobil, önünde seyir halinde olan Burhan Uslu (32) yönetimindeki otomobile arkadan çarptı.

Kazada sürücüler ile otomobillerdeki Gamze Uslu (34), Mile Uslu (7), Kaan Uslu (4), Ela Uslu (9), Yiğit Kuş (20) ve Mehmet Demir (20), hafif şekilde yaralandı.

Susurluk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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