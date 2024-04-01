Bursa'da deniz sezonu erken açıldı

Kaynak: İHA
Bursa'da deniz sezonu erken açıldı
Bursa’da ısınan havayı değerlendirmek isteyen aileler Mudanya sahillerine gitti.

Birkaç gündür hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde olması, deniz suyu sıcaklığına da etki etti.

Mudanya ve Bursa'dan gelen aileler sıcak havanın keyfini çıkarmak için çocuklarıyla beraber deniz kenarlarını doldurmaya ve denize girmeye başladılar.

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Mudanya İncir altı mevkii ve Demirhane mevkilerinde çocuklar denize girerken aileler güneşlenerek keyifli vakit geçirdi.

Hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyretmeyi sürdürmesi sebebiyle Mudanya sahillerinde yoğunluğun devam etmesi bekleniyor.

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