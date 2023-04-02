2 Nisan 2023 Pazar
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Drift yaparken yakalandı. 32 bin TL ceza yedi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 'drift' yapan ve polisleri görünce kaçmaya başlayan motosikletin sürücüsü, ekiplerce yapılan takip sonucu yakalandı.

Haber Giriş: 2 Nisan 2023 Pazar - 08:22
Takip Et

Bursa’da drift terörüne büyük ceza

Drift yaparken yakalandı. 32 bin TL ceza yedi
+
Aa
-

31 bin 590 TL cezai işlem uygulanan sürücünün, motosikletiyle drift yaptığı anlar ise cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

DHA'nın haberine göre, İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde üzerinde devriye görevinde iken motosikletiyle drift yapan bir sürücüyü tespit etti. Polisi gören motosikletli kaçmaya başladı. Polis ekipleri, yaklaşık 2 kilometre süren takip sonucu 16 AKA 464 plakalı motosikletin sürücüsünü yakaladı.

32 BİN TL CEZA KESİLDİ

Sürücü Süleyman Ç.'ye (21) 'drift' yapmaktan 20 bin 342, ehliyetsiz araç kullanmaktan 8 bin 190, farklı okunması veya okunamamasını sağlayacak şekilde tescil plakasında değişiklik yapmaktan 1671, standart dışı süspansiyon sistemi kullanmaktan 436, trafiği düzenleme ve denetimle görevli trafik zabıtası veya özel kıyafetli ve işaret taşıyan diğer yetkili kişilerin uyarı ve işaretlerine uymamaktan 951, toplamda 31 bin 590 TL cezai işlem uygulandı. Motosiklet 2 ay süreyle trafikten men edilirken, sürücünün drift yaptığı anlar ise cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

 

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿'Erdoğan size ne yaptı?' sözlerine çiftçiden müthiş cevap
1
﻿'Erdoğan size ne yaptı?' sözlerine çiftçiden müthiş cevap
﻿'Erdoğan size ne yaptı?' sözlerine çiftçiden müthiş cevap
﻿Zeynep Bastık son paylaşımı ile yıktı geçti. Takipçileri Instagram'a hücum etti
2
﻿Zeynep Bastık son paylaşımı ile yıktı geçti. Takipçileri Instagram'a hücum etti
﻿Zeynep Bastık son paylaşımı ile yıktı geçti. Takipçileri Instagram'a hücum etti
﻿Yolcu otobüsünde kaptanı bıçakla rehin alıp aracı kaçırdı
3
﻿Yolcu otobüsünde kaptanı bıçakla rehin alıp aracı kaçırdı
﻿Yolcu otobüsünde kaptanı bıçakla rehin alıp aracı kaçırdı
﻿TRT Haber stüdyosunda canlı yayında ilginç anlar
4
﻿TRT Haber stüdyosunda canlı yayında ilginç anlar
﻿TRT Haber stüdyosunda canlı yayında ilginç anlar
﻿Türkiye’de doların ne olacağını ABD’li kuruluş açıkladı. Dikkat çeken KKM ayrıntısı
5
﻿Türkiye’de doların ne olacağını ABD’li kuruluş açıkladı. Dikkat çeken KKM ayrıntısı
﻿Türkiye’de doların ne olacağını ABD’li kuruluş açıkladı. Dikkat çeken KKM ayrıntısı
﻿Şanlıurfa’da silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı
6
﻿Şanlıurfa’da silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı
﻿Şanlıurfa’da silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı
﻿İnsan derisiyle kaplı gizemli yazma: Uzmanlar sadece 10 sayfasını okuyabildi
7
﻿İnsan derisiyle kaplı gizemli yazma: Uzmanlar sadece 10 sayfasını okuyabildi
﻿İnsan derisiyle kaplı gizemli yazma: Uzmanlar sadece 10 sayfasını okuyabildi
﻿Kontrolden çıkan ticari taksi araç takla attı: Ölü ve yaralılar var
﻿Kontrolden çıkan ticari taksi araç takla attı: Ölü ve yaralılar var
﻿Kontrolden çıkan ticari taksi araç takla attı: Ölü ve yaralılar var
﻿Drift yaparken yakalandı. 32 bin TL ceza yedi
﻿Drift yaparken yakalandı. 32 bin TL ceza yedi
﻿Drift yaparken yakalandı. 32 bin TL ceza yedi
﻿Miami Açık'ta zafer Kvitova'nın
﻿Miami Açık'ta zafer Kvitova'nın
﻿Miami Açık'ta zafer Kvitova'nın
﻿İsrail polisinden Mescid-i Aksa'ya baskın
﻿İsrail polisinden Mescid-i Aksa'ya baskın
﻿İsrail polisinden Mescid-i Aksa'ya baskın
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.