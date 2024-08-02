Bursa'da duş alan genci akrep soktu

Kaynak: İHA
Bursa'da duş alan genci akrep soktu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde duş alırken banyodaki akrebin bacağını ısırdığı genç, hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesi Orhaniye Mahallesi Uncu sokakta bulunan bir evde saat 12.00 sıralarında bir şahsı akrep soktu.

Edinilen bilgilere göre, Ahmet A.(25) duş almak için banyoya girdi. Ahmet A., duş aldığı esnada bacağında acı hissetti. Genç, yere baktığında akrebi gördü. Fenalaşan genç özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

"BİRDEN AYAĞIM SIZLAMAYA BAŞLADI"

Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen genç, Duş almak için banyoya girdiğini söyleyerek Ahmet A., "Banyodaydım, sabunun üstüne bir şey yapışıktı. Baştan fark edemedim. Elimin içine sabunu aldım. Silkeledim. Kovanın içine düştü. Kovanın içine düştükten sonra acaba o neydi dedim. Fazla dikkat etmedim. Çünkü yıkanıyordum. Ayağımın yanına düşmüş. Birden ayağım sızlamaya başladı. Akrepmiş yerdeki, akrep sokmuş. Annemi çağırdım. Hemen hastaneye geldik. Şu an iyiyim. Akrebi annem öldürdü" diye konuştu.

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