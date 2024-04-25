Bursa'da ekiplerden kaçan şüpheli ölümden böyle döndü

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu bulundurma ve kullanma, ruhsatsız silah, trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçlarından kesinleşmiş 2 yıl hapis cezası olan şüphelinin peşine düştüğünün altı çizildi.

Şüpheli Mehmet K.'nın Baykoca Mahallesi’nde apartmanın beşinci katında saklandığını öğrendiği bildirildi.

Eve giden polis ekiplerini gören şüpheli, balkondan aşağıya sarkarak inmeye çalıştığı görüldü.

3. katın balkonuna kadar inen şüpheli, dengesini kaybederek yaklaşık 6 metre yükseklikten düşerek ağır yaralandığının altı çizildi.

Yaralı, olay yerine sevk edilen ambulans ile İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı bildirildi.

Şüphelinin vücudunda çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu öğrenildiği ifade edildi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattığının altı çizildi.