Bursa'da fabrika yangını! Bölge tahliye edilebilir

Düzenleme: Kaynak: İHA
Bursa'da fabrika yangını! Bölge tahliye edilebilir

Bursa'nın Kestel bölgesindeki bir boya üretim tesisinde meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

İlk raporlara göre, yangın Erdoğan Mahallesi'ndeki tesiste akşam saatlerinde başladı ve kısa süre içinde şiddetini artırdı. Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için Kestel, Gürsu ve İnegöl'den destek alarak olay yerine intikal etti.

AFAD ekipleri de yangın bölgesinde hazır bulunuyor. Şu ana kadar herhangi bir yaralanma veya ölüm vakası rapor edilmezken, fabrikada bulunan solvent gibi yanıcı kimyasalların tehlike arz etmesi nedeniyle Erdoğanköy'ün tahliye edilme ihtimali üzerinde duruluyor. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ederken, yetkililer bölge halkını olası bir tahliye için hazırlıklı olmaları konusunda uyardı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

İlgili Haberler
Son dakika... Çanakkale'de deprem
Okul müdürüne zincirlerle saldırdılar. Saldırganlar Iraklı çıktı
Dilan Polat cezaevinde değil iddiası. Başsavcılık harekete geçti
Öğretmenden hayat kurtaran hamle! Heimlich Manevrası öğrencinin hayatını kurtardı
İsrail Gazze’de el yükseltti. 50 bin asker daha.
Otobüs şoförünün dikkati faciayı önledi. Antalya'da otobüs alevler içinde kaldı
Son Haberler
Sıcak elektrikli araçları yakacak. Bunları yapmayan yolda kalacak Otomotiv
Sıcak elektrikli araçları yakacak. Bunları yapmayan yolda kalacak
Yok böylesi! Ünlü restoranın ürününden çıkanlara soruşturma Gündem
Yok böylesi! Ünlü restoranın ürününden çıkanlara soruşturma
Minik kızın oyuncaklarını da yanına alıp namaz kıldığı anlar viral oldu Video
Minik kızın oyuncaklarını da yanına alıp namaz kıldığı anlar viral oldu
Ev sahibinin hiç mi suçu yok Yazarlar
Ev sahibinin hiç mi suçu yok
Ayhan Bora Kaplan anlatımı -4- Yazarlar
Ayhan Bora Kaplan anlatımı -4-
“Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” neyi vadediyor? Yazarlar
“Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” neyi vadediyor?
Nâzım Hikmet gerçeğine kültürel derinlik penceresinden bakış -I- Yazarlar
Nâzım Hikmet gerçeğine kültürel derinlik penceresinden bakış -I-