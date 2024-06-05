Bursa'da fabrika yangını! Bölge tahliye edilebilir

İlk raporlara göre, yangın Erdoğan Mahallesi'ndeki tesiste akşam saatlerinde başladı ve kısa süre içinde şiddetini artırdı. Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için Kestel, Gürsu ve İnegöl'den destek alarak olay yerine intikal etti.

AFAD ekipleri de yangın bölgesinde hazır bulunuyor. Şu ana kadar herhangi bir yaralanma veya ölüm vakası rapor edilmezken, fabrikada bulunan solvent gibi yanıcı kimyasalların tehlike arz etmesi nedeniyle Erdoğanköy'ün tahliye edilme ihtimali üzerinde duruluyor. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ederken, yetkililer bölge halkını olası bir tahliye için hazırlıklı olmaları konusunda uyardı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.