Bursa’da fermuar yöntemini uygulayamayan şoförler ambulansa zor anlar yaşattı

Editör: Erhan Songür

Bursa’da trafikte ambulans şoförünün orta şeridin açılması gerektiğini söylemesine rağmen sürücüler, farklı yönlere giderek yolu açamadı. Fermuar yöntemini yapmayan sürücüler ambulansa zor anlar yaşattı. Ambulansın defalarca kez söylediği “orta şeridi açalım” anonsuna rağmen araç sürücülerinin inat edercesine orta şeride girmesi sosyal medyada tepkilere neden oldu.

FERMUAR YÖNTEMİ NEDİR?

Kaza olduğu zaman sağ şeritte bulunan araçlar yolun sağına, sol şeritte bulunan araçlar ise yolun soluna araçlarını çekerek ambulansın geçebilmesi için ortada yol açarlar. Basit, etkili ve hayat kurtaran bir tekniktir.