Bursa'da gece gündüze döndü

Düzenleme: Kaynak: İHA
Bursa'da gece gündüze döndü

Bursa’nın Gemlik ilçesinde kereste deposunda yangın çıktı. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri, alevleri ormanlık alana sıçramadan söndürmeyi başardı.

Gemlik ilçesi Kurtul köyünde saat 01.30 sıralarında bir kereste deposunda sebebi henüz tespit edilemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm depoyu etkisi altına aldı.

Kereste deposunda bulunan işçiler durumu 112'ye ihbar etti. Olay yerine, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Alevlere hızla müdahale eden itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak ormanlık alana sıçramadan söndürmeyi başardı

Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, çıkış nedeni araştırılıyor.

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