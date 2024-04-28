Bursa'da gece kulübünde tartıştığı kişiyi tabancayla vurdu

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde yer alan Nilüfer Hatun Caddesi üzerindeki bir gece kulübünde Enes A. ile bir kişi arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle Enes A. ismi öğrenilemeyen şüpheli tarafından tabancayla ateş vuruldu

Enes A. kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Enes A., hastaneye kaldırıldı.

Tedavi altına alınan Enes A.’nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Polis, kayıplara karışan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.