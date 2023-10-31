Bursa'da gece yarısında fabrikalara baskın düzenlendi

Kestel’de hava kirliliğinin en önemli etkenlerinden birisi olan fabrikalara gece yarısı polis ekiplerinden şok baskın düzenlendi.

KAYNAK: İHA
Bursa'da gece yarısında fabrikalara baskın düzenlendi

Kestel Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bursa İl Müdürlüğü ve Bursa Büyükşehir Belediyesi ile birlikte kurulan komisyon ile, Kestel’deki sanayi bölgelerindeki fabrikalarda 24 saat esasıyla bacalarda filtre denetimleri sürüyor.

Filtre çalıştırmayan veya filtre bulunmayan işletmelere cezai işlem uygulanırken, dün gece yapılan baskınla, bacalarını çalıştırmaya veya havaya zehir saçan fabrikalar te tek tespit edildi.

Yetkililer denetimlerin devam edeceğini belirtirken, Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır ise, temiz hava seferberliğini sosyal medya hesaplarından şu sözlerle duyurdu;

"Kestel’imizde en büyük hassasiyetimiz olan temiz hava için mücadelemiz sürüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bursa İl Müdürlüğü ekiplerimiz ile zabıta ekiplerimiz, Kestel’deki sanayi bölgelerindeki fabrikalarda 24 saat filtre denetimi gerçekleştiriyor.

Bacalarında filtre bulunmayan işletmelere cezai işlemler uygulanıyor. Çocuklarımızın daha temiz hava solumaları için hava kirliliği ile hep birlikte mücadele etmeliyiz."

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