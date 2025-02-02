Bursa'da genç sporcular hayvanat bahçesine hayran kaldı

Karacabey Belediyespor bünyesinde eğitim gören sporcular, Bursa Hayvanat Bahçesi'ne gerçekleştirilen özel bir geziyle doğayla iç içe keyifli bir gün geçirdi.

Gezi boyunca sporcular, hayvanat bahçesindeki 149 farklı türdeki hayvanı gözlemleme fırsatı buldu. Zürafalardan kaplanlara, maymunlardan su aygırlarına kadar birçok canlıyı yakından tanıyan gençler, rehberler eşliğinde bu türlerin yaşam alanları ve korunma gereklilikleri hakkında bilgi edindi.

Hayvan sevgisini ve çevre bilincini pekiştirmeyi amaçlayan etkinlikte, sporcular ayrıca hayvanat bahçesinin düzenlediği etkileşimli gösterilere katılarak, doğal yaşam hakkında önemli bilgiler edindi.

Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, düzenlenen gezinin sadece bir sosyal etkinlik olmadığını, aynı zamanda sporcuların genel kültürlerine ve eğitimlerine katkı sağlayan bir fırsat sunduğunu belirtti. Karabatı, "Sporcularımızın sadece fiziksel olarak değil, zihinsel ve sosyal açıdan da gelişim göstermelerini istiyoruz. Bu tür etkinliklerle onların vizyonlarını genişletiyor, farklı yaşam formlarına duyarlılık kazanmalarını sağlıyoruz" dedi.

Karacabey Belediyesi'nin gençlere yönelik sosyal sorumluluk projeleri kapsamında gerçekleştirilen bu etkinliğin, gelecekte farklı kültürel ve eğitim gezileri devam edeceği belirtildi. Sporcular, bu gezinin kendilerine kazandırdığı yeni bakış açılarıyla antrenmanlarına daha motive şekilde dönerken, bu tür organizasyonların takım ruhunu da pekiştirdiği vurgulandı.