Bursa’da gökyüzünü kaplayan ilginç bulut dikkat çekti

Kaynak: İHA
Bursa’da gökyüzünü kaplayan ilginç bulut dikkat çekti

Bursa'da sabah saatlerinde gökyüzünde beliren sıra dışı bulut oluşumu şehrin farklı noktalarından görüntülendi.

Gün doğumuyla birlikte turuncu ve kırmızı tonlarına bürünen gökyüzü, adeta kartpostallık manzaralar ortaya çıkardı.

Bursa'da mercek bulutunu andıran ve katmanlı yapısıyla dikkat çeken bulutu gören vatandaşlar cep telefonlarıyla ilginç manzarayı görüntüleyerek paylaştı.

Rüzgarın dağların üzerinden geçerken oluşturduğu dalga hareketleri sonucunda oluşan mercek bulutları Bursa semalarında daha önce de görülmüştü. Sabah işe ve okula gitmek için yola çıkan Bursalılar, olağanüstü gökyüzünü hayranlıkla izledi.

Son Haberler
Herkesin sorduğu soruyu en tepedeki isim yanıtladı: Instagram bizi dinliyor mu?
Herkesin sorduğu soruyu en tepedeki isim yanıtladı: Instagram bizi dinliyor mu?
Z kuşağı protestoları sürüyor
Z kuşağı protestoları sürüyor
FETÖ’nün güncel yapılanmasına darbe! Çok sayıda kişi gözaltına alındı
FETÖ’nün güncel yapılanmasına darbe! Çok sayıda kişi gözaltına alındı
Bursa’da gökyüzünü kaplayan ilginç bulut dikkat çekti
Bursa’da gökyüzünü kaplayan ilginç bulut dikkat çekti
Uzmanlar çağımızın gençlerini vuran üç büyük tehlikeyi açıkladı
Uzmanlar çağımızın gençlerini vuran üç büyük tehlikeyi açıkladı