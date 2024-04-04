Bursa’da hafriyat kamyonları kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır, 2 yaralı

Bursa’nın merkez Nilüfer ilçesi Kayapa Mahallesi’nde trafik kazası meydana geldi. Seyir halinde olan 2 hafriyat kamyonu kafa kafaya çarpıştı.

Edinilen bilgiye göre, çarpışmanın etkisiyle şoförlerden biri ağır yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Yaralanan şoförler, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

TAHKİKAT BAŞLATILDI

Yol ortasında kalan hafriyat kamyonları, çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken, polisin, kazayla ilgili tahkikat başlattığı öğrenildi.