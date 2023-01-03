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Halk otobüsü alev alev yandı

Bursa'nın İnegöl ilçesi kırsal Tahtaköprü Mahallesi'nde park halindeki özel halk otobüsü alev alev yandı. O anlar kameraya yansıdı.

Haber Giriş: 3 Ocak 2023 Salı - 15:13
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Bursa'da halk otobüsü alev alev yandı

Halk otobüsü alev alev yandı
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İHA'nın haberine göre, olay, gece saat 05.00 sıralarında Tahtaköprü Mahallesi Hacı Ahmet Sokak'ta meydana geldi. Sokak üzerinde park halinde olan İbrahim Bayram'a ait 16 TH 098 plakalı özel halk otobüsünden alevler yükselmeye başladı.

Alevlerin otobüsü sardığını gören sokak sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri çıkan yangını kısa sürede söndürdü. Yaşanan korku dolu anlar ise kameralara yansıdı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen özel halk otobüsü çıkan yangında küle döndü ve kullanılamaz hale geldi.

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