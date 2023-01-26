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Dehşette yeni ayrıntılar ortaya çıktı! Hayvan gübresinden cesedi çıkmıştı

Bursa’da zeytinliğe getirilen hayvan gübresinin içinden çıkan cesedin, Suriye uyruklu bir kadına ait olduğu tespit edildi. Kadının 2 ay önce öldürüldüğü belirlenirken, olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Haber Giriş: 26 Ocak 2023 Perşembe - 14:21
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Bursa’da hayvan gübresinden cesedi çıkan Suriye uyruklu kadın 2 ay önce öldürülmüş: 4 kişi gözaltında

Dehşette yeni ayrıntılar ortaya çıktı! Hayvan gübresinden cesedi çıkmıştı
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Orhangazi ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde oturan B.S.’nin siparişi üzerine zeytin bahçesine hayvan gübresi getirildi. B.S. ağaçların köklerine atmak için kepçeyle gübreyi taşırken, ceset buldu.

İhbar üzerine zeytinliğe jandarma ekipleri sevk edildi. Tanınmayacak halde olan ceset, yapılan incelemenin ardından ölüm nedeni ve kimliğinin tespiti için otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı. Burada yapılan ilk incelemede cesedin 30’lu yaşlarda, Suriye uyruklu evli bir kadına ait olduğu tespit edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, başlatılan soruşturma kapsamında Bursa’da 4 kişiyi gözaltına aldı. Gübrenin temin edildiği çiftliğin sahibi de ifadesine başvurulmak üzere Orhangazi İlçe Jandarma Komutanlığı'na getirildi.

Cinayetin 2 ay önce işlendiği, gözaltına alınan şüphelilerin ve ölen kadının kimliğinin soruşturmanın güvenliği açısında açıklanmadığı ve gözaltı sayısının artacağı belirtildi.

(Kaynak: DHA)

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