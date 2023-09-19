Bursa'da iki otomobil çarpıştı: 7 kişi yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.

KAYNAK: İHA
Bursa'da iki otomobil çarpıştı: 7 kişi yaralandı

Kaza, saat 18.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri Şehitler kavşağı mevkiinde meydana geldi. İnegöl'den Bursa istikametine seyir halinde olan sürücü Ozan A. (23) yönetimindeki 16 JTA 27 plakalı otomobil, önünde giderken yavaşlayan Selçuk Ç. (47) yönetimindeki 35 BDM 034 plakalı otomobile arkadan çarptı.

aw034258-03.jpg Kaza sonucu sürücüler ile 16 JTA 27 plakalı araçta bulunan yolcular Eda K. (25), Selçuk İ. (19) ve Suzan D. (52) ile diğer araçtaki yolcular Çağla B. (23) ve Kaan U. (20) yaralandı. aw034258-02.jpg Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan 7 kişi, olay yerine sevk ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesinde kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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