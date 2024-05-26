Bursa'da iki otomobil çarpıştı, biri dereye uçtu: 5'i ağır 8 yaralı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Bursa'da iki otomobil çarpıştı, biri dereye uçtu: 5'i ağır 8 yaralı

Bursa'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada araçlardan biri dereye uçarken, 8 kişi de yaralandı.

Bursa'nın Gürsu ilçesi Serme ve Karahıdır Bağlantı Köprüsü'nde sabah saat 08.00 sıralarında trafik kazası meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, iki otomobil henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı çarpışırken, otomobillerden biri sulama kanalına uçtu. Sesi duyan çevredeki vatandaşlar, durumu ekiplere ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda Jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen Jandarma timleri bölgede güvenlik önlemi alarak sulama kanalındaki yaralıları teker teker çıkardı. Eren B.(21), Yağmur B.(11), Şenay B.(44), Ali T.(19) Mehmet N. (19) ve ismi öğrenilemeyen 3 kişi daha olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrası çevre hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların 5'inin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili tahkikat başlattı.

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