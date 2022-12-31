Bursa’da bir kişi bozulan otomobili motosiklet ile itti. O anlar trafikte başka bir sürücü tarafından kaydedildi.
İlginç olay, merkez Osmangazi ilçesi İnönü Caddesi’nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, otomobili bozulan sürücü çareyi motosiklet ile itmekte buldu. Bozulan otomobili motosiklet ile iterek tamirciye götürdü. O anlar ise cep telefon kamerasına yansıdı.
(Kaynak: İHA)
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