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Bozulan otomobili motosiklet ile itti

Bursa’da otomobili bozulan bir sürücü, çareyi motosiklet ile itmekte buldu. O anlar kameraya yansıdı.

Haber Giriş: 31 Aralık 2022 Cumartesi - 10:05
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Bursa’da ilginç olay: Bozulan otomobili motosikletle itti

Bozulan otomobili motosiklet ile itti
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Bursa’da bir kişi bozulan otomobili motosiklet ile itti. O anlar trafikte başka bir sürücü tarafından kaydedildi.

İlginç olay, merkez Osmangazi ilçesi İnönü Caddesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, otomobili bozulan sürücü çareyi motosiklet ile itmekte buldu. Bozulan otomobili motosiklet ile iterek tamirciye götürdü. O anlar ise cep telefon kamerasına yansıdı.


(Kaynak: İHA)

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