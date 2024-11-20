Bursa’da iplik fabrikasında zehirli gaz paniği

Düzenleme: Kaynak: DHA
Bursa’da iplik fabrikasında zehirli gaz paniği

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir iplik fabrikasının boyahane bölümünde zehirli gazdan etkilenen 15 işçi hastaneye kaldırıldı. Bina içerisinde bulunan 150 işçi ise tahliye edildi

Edinilen bilgilere göre, saat 10.00 sıralarında Ormo Yün İplik Sanayi fabrikasının boyahane bölümünde yaşanan kimyasal tepkime sebebiyle fabrikayı yoğun bir kimyasal duman sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Fabrika yönetimi bin 150 işçiyi binadan tahliye ederken, ilk belirlemelere göre 15 işçi zehirli gazdan etkilendi.

Gazdan etkilenen işçiler Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılırken, gaz zehirlenmesi olması nedeniyle acil servis kapatıldı. 10 işçi hastanenin Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) Servisi'nde kontrol altına alınırken, gazdan etkilenen bazı işçiler ise buradan Gemlik Devlet Hastanesine sevk edildi.

Yaşanan olay sonrasında fabrika yönetimi tüm işçileri evlerine göndererek fabrikayı tatil etti. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

İplik fabrikasında zehirli gazdan etkilenen işçiler hastaneye kaldırıldı

İplik fabrikasında zehirli gazdan etkilenen işçiler hastaneye kaldırıldı

İplik fabrikasında zehirli gazdan etkilenen işçiler hastaneye kaldırıldı

İplik fabrikasında zehirli gazdan etkilenen işçiler hastaneye kaldırıldı

İplik fabrikasında zehirli gazdan etkilenen işçiler hastaneye kaldırıldı

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