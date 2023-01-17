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Bursa'da bir iş yerinde ve araçta 10 tabanca bulundu

Bursa'nın Gürsu ilçesinde bir iş yeri ve araçta 10 tabanca ele geçirildi.

Haber Giriş: 17 Ocak 2023 Salı - 09:44
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Bursa'da iş yerine baskın: 10 tabanca bulundu

Bursa'da bir iş yerinde ve araçta 10 tabanca bulundu
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Yenidoğan Mahallesi'ndeki bir iş yerini takibe alan Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, adrese baskın yaptı.

İş yerinde ve araçta yapılan aramada, 10 ruhsatsız tabanca, 36 fişek ve bir miktar esrar ele geçirildi.

Ekipler, iş yerindeki S.Y. (28), M.C. (29) ile Ö.M'yi (28) gözaltına aldı. Şüphelilerden S.Y'nin 12 ayrı suçtan sabıkasının olduğu öğrenildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. (AA)

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