Bursa'da bir iş yerinde ve araçta 10 tabanca bulundu

Yenidoğan Mahallesi'ndeki bir iş yerini takibe alan Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, adrese baskın yaptı.

İş yerinde ve araçta yapılan aramada, 10 ruhsatsız tabanca, 36 fişek ve bir miktar esrar ele geçirildi.

Ekipler, iş yerindeki S.Y. (28), M.C. (29) ile Ö.M'yi (28) gözaltına aldı. Şüphelilerden S.Y'nin 12 ayrı suçtan sabıkasının olduğu öğrenildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. (AA)