20 Ocak 2023 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • İznik Gölü'nde mahsur kalan 2 kişiyi jandarma kurtardı

İznik Gölü'nde mahsur kalan 2 kişiyi jandarma kurtardı

Bursa'da teknenin bozulması sonucu İznik Gölü'nde mahsur kalan 2 kişi, jandarma ekiplerince kurtarıldı.

Haber Giriş: 20 Ocak 2023 Cuma - 22:18
Takip Et

Bursa'da İznik Gölü'nde mahsur kalan 2 kişiyi jandarma kurtardı

İznik Gölü'nde mahsur kalan 2 kişiyi jandarma kurtardı
+
Aa
-

Alınan bilgiye göre, Orhangazi ilçesi Çakırlı Mahallesi sınırlarından İznik Gölü'ne açılan A.A. (48) ve H.J'nin (43) bindiği teknenin bir süre sonra motoru bozuldu.

Gölde mahsur kalan kişiler, 112 Acil Çağrı Merkezini arayıp yardım istedi. Bunun üzerine asayiş botu ile limandan çıkış yapan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, gölün 3 mil açığında teknede bekleyen A.A. ve H.J'yi kurtardı.

Söz konusu iki kişi bota alınarak kıyıya çıkarıldı. (AA)

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Tolstoy'un hayatı sorgulatacak ders niteliğindeki 17 sözü
1
﻿Tolstoy'un hayatı sorgulatacak ders niteliğindeki 17 sözü
﻿Tolstoy'un hayatı sorgulatacak ders niteliğindeki 17 sözü
﻿Son anket sonuçları açıklandı: Kararsızlar eridi Z kuşağının oy tercihleri belli oldu
2
﻿Son anket sonuçları açıklandı: Kararsızlar eridi Z kuşağının oy tercihleri belli oldu
﻿Son anket sonuçları açıklandı: Kararsızlar eridi Z kuşağının oy tercihleri belli oldu
﻿Sedat Peker bu defa da Cemal Enginyurt'un twitini paylaştı
3
﻿Sedat Peker bu defa da Cemal Enginyurt'un twitini paylaştı
﻿Sedat Peker bu defa da Cemal Enginyurt'un twitini paylaştı
﻿Emekli, öğretmen ve memurların 14 günlük maaş farklarının yatırılacağı tarih belli oldu
4
﻿Emekli, öğretmen ve memurların 14 günlük maaş farklarının yatırılacağı tarih belli oldu
﻿Emekli, öğretmen ve memurların 14 günlük maaş farklarının yatırılacağı tarih belli oldu
﻿İmamoğlu'ndan Anadolu çıkarması: 15’ten fazla ili ziyaret edecek
5
﻿İmamoğlu'ndan Anadolu çıkarması: 15’ten fazla ili ziyaret edecek
﻿İmamoğlu'ndan Anadolu çıkarması: 15’ten fazla ili ziyaret edecek
﻿Rizespor'un içinde neler olduğunu açıkladı. Bir gün herkes Şerafettin Tilki'nin nefesini hissedecek
6
﻿Rizespor'un içinde neler olduğunu açıkladı. Bir gün herkes Şerafettin Tilki'nin nefesini hissedecek
﻿Rizespor'un içinde neler olduğunu açıkladı. Bir gün herkes Şerafettin Tilki'nin nefesini hissedecek
﻿Bülent Korkmaz'dan Fenerbahçe maçı sonrası flaş açıklama
7
﻿Bülent Korkmaz'dan Fenerbahçe maçı sonrası flaş açıklama
﻿Bülent Korkmaz'dan Fenerbahçe maçı sonrası flaş açıklama
﻿İsveç'in Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı
﻿İsveç'in Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı
﻿İsveç'in Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı
﻿Otomobil kurtarıcıya çarptı
﻿Otomobil kurtarıcıya çarptı
﻿Otomobil kurtarıcıya çarptı
﻿Çavuşoğlu, New York’ta ABD ve Kanada’daki Türk başkonsoloslarla bir araya geldi
﻿Çavuşoğlu, New York’ta ABD ve Kanada’daki Türk başkonsoloslarla bir araya geldi
﻿Çavuşoğlu, New York’ta ABD ve Kanada’daki Türk başkonsoloslarla bir araya geldi
﻿Kayseri’de yaklaşık 10 milyon TL değerinde sıvı uyuşturucu ele geçirildi
﻿Kayseri’de yaklaşık 10 milyon TL değerinde sıvı uyuşturucu ele geçirildi
﻿Kayseri’de yaklaşık 10 milyon TL değerinde sıvı uyuşturucu ele geçirildi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.