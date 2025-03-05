Bursa'da kahreden olay! Kaldırımda yürürken canından oldu

Kaynak: DHA
Bursa'da kahreden olay! Kaldırımda yürürken canından oldu

Bursa'da, kaldırımda yürürken düşerek, başını beton zemine çarpan 60 yaşındaki bir kişi yaşamını yitirdi.

Bursa'da, kaldırımda yürürken dengesini kaybedip yüzüstü düşerek, başını beton zemine çarpan Remzi Başaran (60), hayatını kaybetti.

Olay, saat 10.30 sıralarında, Yıldırım ilçesi Eğitim Mahallesi Profesör Tezok Caddesi'nde meydana geldi. Ankara yolu istikametinde kaldırımda yürüyen Remzi Başaran, dengesini kaybedip yüzüstü beton zemine düştü. Başaran'ı yerde görenlerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Başaran, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kurtarılamadı.

000.webpPolis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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