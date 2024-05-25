Bursa’da kamyonet devrildi. 1 ölü 3 yaralı

Kaynak: İHA
Bursa’da kamyonet devrildi. 1 ölü 3 yaralı

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde kontrolden çıkan kamyonet devrildi. Kaza sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi ise yaralandı.

Ayaz Mahallesi Çalıca Ada mevkii yakınlarında saat 15.30 sıralarında meydana gelen kazada, edinilen bilgilere göre, içinde 4 kişinin bulunduğu Muharrem Ş. (50) yönetimindeki 16 SP 404 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yol kenarına devrildi.

Kaza sonucu kamyonetin kasa bölümünde yer alan Cemal Şahin olay yerinde yaşamını yitirirken, sürücü Muharrem Ş. ve yanında bulunan Firdevs Ş. (77) ile Songül Ş. (51) yaralandı.

İlk müdahaleleri sağlık ekipleri tarafından olay yerine yapılan yaralılar, daha sonra ambulansla Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Cemal Şahin'in cenazesi morga kaldırılırken, jandarma ekipleri kazaya ilişkin soruşturma başlattı.

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