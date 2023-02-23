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Kamyonet ile motosikletin feci kazası

Bursa’da kamyonet ile motosiklet çarpıştı. Kazada 1'i ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 23 Şubat 2023 Perşembe - 07:34
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Bursa’da kamyonet ile motosiklet çarpıştı

Kamyonet ile motosikletin feci kazası
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İHA’nın haberine göre, kaza saat 23.30 sıralarında Karayolları Kavşağı’nda meydana geldi. Orhangazi istikametinden çevre yoluna giriş yapan Emre A. idaresindeki 11 ABD 001 plakalı kamyonet ile İznik-Orhangazi yolu üzerinde seyir halinde olan Serdar Özdemir'in (23) yönetimindeki 34 AL 6469 plakalı motosiklet çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan Serdar Özdemir ile motosikletin arka koltuğunda oturan Cengiz Kaman (28) ağır yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulansla İznik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Motosiklet sürücüsü Serdar Özdemir'in tedavisi devam ederken, Cengiz Kaman'ın durumunun ciddiyetini koruduğu ve Bursa'ya sevk edildiği öğrenildi. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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