Konya’dan dünyaya açılan kapı

17. Makine Teknolojileri Fuarı, Konya'da düzenleniyor. Fuar, dün itibarıyla misafirlerini ağırlamaya başladı.

Fuara; AB, Balkanlar, Orta Asya, Körfez, Orta Doğu ile Kuzey Afrika ülkelerinden profesyonel iş insanları ve yatırımcılar katılım sağlarken, fuarda en çok ilgi gören stantların başında Önder Çınar'ın Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Telefoncular Gruba bağlı Tfon Makine geliyor.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da yerli ve yabancı misafirleri ağırladıklarını söyleyen Tfon Makine Satış ve Pazarlama Müdürü Alper Kemal Biber, yoğun ilgiden memnun olduklarını ifade etti.

Biber, Tfon Makine’nin birçok alanda teknolojik ürünleriyle ihtiyaçları karşılamayı sürdüreceğini belirtti.