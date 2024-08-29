Bursa'da kan donduran olay: Babasını öldürdü, annesini ağır yaraladı

Bursa'da anne ve babasının kavgasına dahil olan ailenin en büyük oğlu, eline geçirdiği bıçakla babasını öldürdü, ardından annesini ağır şekilde yaraladı. Olayın sonrasında şahıs, jandarmayı arayarak ihbar etti.



Olay, Gürsu ilçesi İpekyolu Mahallesi'nde gerçekleşti. Aktarılan bilgilere göre baba Selahattin K. ve kimliği öğrenilemeyen anne arasında büyük bir tartışma çıktı. Büyük oğulları A. K. anne ve babanın tartışmasına dahil oldu. A.K. eline geçirdiği bıçakla baba Selahattin K.'yi ve annesini defalarca bıçakladı. A.K. anne ve babasını içeride bırakarak kardeşlerini yanına alıp dışarıya çıktı. 112'yi arayan genç kendisi ihbar etti.

BABA YAŞAMINI YİTİRDİ, ANNE AĞIR YARALI

Olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri evin kapısının kapalı olması nedeniyle içeriye çilingir yardımı ile girdi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde baba Selahattin K.'nin oracıkta öldüğünü belirlerken ağır yaralanan anne yapılan ilk müdahalenin sonrasında hastaneye kaldırdı. Annenin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

ÇOCUKLAR KORUMA ALTINA ALINDI

Olayın sonrasında kendini ihbar eden A.K., jandarma karakoluna götürülürken 2 kardeşi ise koruma altına alındı.

Ailenin yaşadıkları apartmana 2 hafta önce taşındığı öğrenildi.