Bursa’da kanlı hesaplaşma! Husumetliler hastaneyi de birbirine kattılar: 1 ölü 2 yaralı

Düzenleme: Kaynak: DHA / İHA

Bursa’nın İnegöl ilçesinde iki gurup arasında çıkan tartışmada silahlar konuştu. 1 kişinin öldüğünü 2 kişinin yaralandığı olay hastaneye taşındı. Hastaneyi birbirine katan guruba polis, müdahale etti.

Olay, saat 14.00 sıralarında kırsal Kozluca Mahallesi yolunda meydana geldi. Husumetli olan iki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü, taraflar birbirine tabancayla ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği Ahmet Kılıçaslan (25), Fırat D. (20) ile Samet S. (21) yaralandı. Özel araçla kaldırıldıkları İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan yaralılardan durumu ağır olan Ahmet Kılıçaslan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kavgayı duyarak hastaneye gelen tarafların yakınları arasında da kavga çıktı. Hastaneye takviye polis ekipleri sevk edildi. Kavga, polisin müdahalesiyle sonlandırıldı.

