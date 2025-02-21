Bursa’da kar esareti getirdi!

Meteoroloji tarafından beklenen kar yağışı, Bursa'da hızlı başladı. Saat 09.00 gibi başlayan kar yağışı, kısa sürede tuttu. Mudanya ilçesi ile Bursa'nın merkezi arasındaki yol, kar sebebiyle kapandı. Tepe Devrent bölgesini çıkamayan araçlar, aynı yoldan geri dönmek zorunda kaldı.

Kar lastiği takılı olmayan araçların bir çoğu yolda kalırken sürücüleri araçlarını yol kenarlarına park edip yollarına yürüyerek devam etti.

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Sürücülerin zor anlar yaşadığı anlar cep telefonu kameralarına yansırken, bir yandan da tuzlama ekiplerinin bölgedeki çalışma yaptığı görüldü.

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Okulların Bursa Valiliği tarafından bir önce tatil edilmesi, trafikte yoğunluğu bir nebze de olsa önledi.