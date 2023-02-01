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Bursa’da kar yağışı etkili oldu

Bursa’da soğuk havanın etkisiyle birlikte, kar yağışı görüldü. Lapa lapa yağan kar yağışını izleyen vatandaşlar, karın tadını çıkardı.

Haber Giriş: 1 Şubat 2023 Çarşamba - 10:45
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Bursa’da kar yağışı

Bursa’da kar yağışı etkili oldu
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İHA'nın haberine göre, Bursa’da kar yağışı şehir merkezinde etkili oldu.

Haftalardır mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklığın ardından gelen soğuk havanın etkisiyle Bursa’da şehir merkezinde kar yağışı etkisini gösterdi.

Bazı yerlerde yerler kısmen tutarken, vatandaşlar karın tadını çıkardı. Lapa lapa kar yağışını izleyen vatandaşlar, zaman zaman o anları kaydetti.

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