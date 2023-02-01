Bursa’da kar yağışı etkili oldu

İHA'nın haberine göre, Bursa’da kar yağışı şehir merkezinde etkili oldu.
Haftalardır mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklığın ardından gelen soğuk havanın etkisiyle Bursa’da şehir merkezinde kar yağışı etkisini gösterdi.
Bazı yerlerde yerler kısmen tutarken, vatandaşlar karın tadını çıkardı. Lapa lapa kar yağışını izleyen vatandaşlar, zaman zaman o anları kaydetti.
İLGİLİ HABERLER
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.