Bursa’da kaza: 3 yaralı

Meydana gelen kaza, Yenişehir-İznik yolu Derebent mevkii üzerinde yaşandı. Alınan bilgiler kapsamında, Nihat Ç., hakimiyetindeki 16 LR 968 plakalı Tofaş marka Şahin model otomobil, kontrolden çıkıp seyir halindeki kamyonun dorse bölümüne çarptı.

Korkunç kazada tavanı kopan araçtaki Nihat Ç. ve yolcu konumundaki Serkan İ. ile Abdullah A. sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Olay yerine gelen ekipler, yaralılara ilk müdahalede bulunduktan sonra hastaneye kaldırdı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.