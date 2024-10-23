Bursa’da kız çocuğunu taciz eden şahıs tutuklandı

Kaynak: İHA
Bursa’da kız çocuğunu taciz eden şahıs tutuklandı

Bursa'da bir kişi, evinin penceresinden sokağa bakan kız çocuğuna tacizde bulundu.

Bursa'da bir kişi, evinin penceresinden sokağa bakan kız çocuğuna tacizde bulundu. Güvenlik kamerasına yansıyan olayla ilgili tahkikat başlatan ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Pencereden dışarı bakan kız çocuğunun evinin önüne yaklaşan Yaşar E. (66), cinsel organını teşhir ederek tacizde bulundu. O anlar binanın güvenlik kamerasına yansırken, aile şüpheliden şikayetçi oldu. Sosyal medyada da tepki toplayan görüntüler sonrası harekete geçen ekipler Yaşar E.'yi kısa sürede yakaladı. Emniyette ifadesi alınan şüpheli sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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