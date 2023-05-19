Bursa’da kontrolden çıkan araç hurdaya döndü: 3 ölü, 1 ağır yaralı

Bursa’da yağışlı havanın etkisiyle sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil metro istasyonunun alt geçidine çarptı. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise ağır yaralandı.

Bursa’da kontrolden çıkan araç hurdaya döndü: 3 ölü, 1 ağır yaralı

Kaza, saat 02.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Beşevler Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kent merkezi istikametinde seyir halinde olan Mehmet Necip Sinan (36) idaresindeki ve Furkan Şenbağ (29), Hasan Hüseyin Acar (38), Onur Kapıkıran’ın (40) yolcu konumunda bulunduğu otomobil süratle ilerlerken, yağışlı havanın etkisiyle kontrolden çıkıp Fatih Sultan Mehmet metro istasyonu alt geçidine çarptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayılıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobildeki sürücü Mehmet Necip Sinan, yolcu konumundaki Furkan Şenbağ ve Hasan Hüseyin Acar hayatını kaybetti. Onur Kapıkıran ise ağır yaralı olarak Çekirge Devlet Hastanesine sevk edildi. Polis ekipleri kaza ile ilgili tahkikat başlattı. (İHA)

aw894174-01.jpg

aw894174-02.jpg

aw894174-03.jpg

aw894174-04.jpg

aw894174-05.jpg

Öne Çıkanlar
19 Mayıs'ta ne oldu? 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik Spor Bayramı önemi nedir?
19 Mayıs'ta ne oldu? 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik Spor Bayramı önemi nedir?
AKP temizlik personelini hemşireden daha değerli görüyor!
AKP temizlik personelini hemşireden daha değerli görüyor!
Karanlığa boyun eğme, memlekete sahip çık
Karanlığa boyun eğme, memlekete sahip çık
Gençler Sinan Oğan'a yönelince Erdoğan 19 Mayıs mesajında defalarca "Atatürk ve Türk gençliği" dedi
Gençler Sinan Oğan'a yönelince Erdoğan 19 Mayıs mesajında defalarca "Atatürk ve Türk gençliği" dedi
KPSS öğretmen adaylarının hayallerini yine solduracak
KPSS öğretmen adaylarının hayallerini yine solduracak
İstanbul'daki dev final belli oldu. Manchester City Real Madrid'i yerle bir etti! Tarihi fark
İstanbul'daki dev final belli oldu. Manchester City Real Madrid'i yerle bir etti! Tarihi fark
Son Haberler
Artvin'de tünel içinde araç yandı Yaşam
Artvin'de tünel içinde araç yandı
YSK'nın kesin seçim sonuçları Resmi Gazete'de yayımlandı Siyaset
YSK'nın kesin seçim sonuçları Resmi Gazete'de yayımlandı
Canan Kaftancıoğlu’ndan Soylu’ya zehir gibi yanıt: Bu ülkede fırsat bulsan Apo’yu çıkaracak tek kişi sensin Güncel
Canan Kaftancıoğlu’ndan Soylu’ya zehir gibi yanıt: Bu ülkede fırsat bulsan Apo’yu çıkaracak tek kişi sensin
19 Mayıs'ta ne oldu? 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik Spor Bayramı önemi nedir? Keşfet
19 Mayıs'ta ne oldu? 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik Spor Bayramı önemi nedir?
Tartıştığı eşini bıçakla öldürdü Güncel
Tartıştığı eşini bıçakla öldürdü
Gençlere kutlatmadılar, diyanet onu anmadı ama "ordusu Atatürk'ü unutmadı" Güncel
Gençlere kutlatmadılar, diyanet onu anmadı ama "ordusu Atatürk'ü unutmadı"
Ev sahibinin oğlu sokak ortasında kiracıyı bıçakladı. O anlar kamerada Güncel
Ev sahibinin oğlu sokak ortasında kiracıyı bıçakladı. O anlar kamerada