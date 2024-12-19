Bursa'da korkutan kaza: 2 yaralı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Bursa'da korkutan kaza: 2 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobil kamyonetle çarpıştı. Kazada otomobilin içinde bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 09.30 sıralarında Bursa'nın kırsal Şehitler Mahallesi'nde meydana geldi. Vedat T.'nin (39) kontrolünü yitirdiği 06 RHG 06 plakalı otomobil, aynı yöne giden Sedat D.'nin (52) kullandığı 16 PP 820 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü Vedat T. ile yanındaki Mehmet E. (55) araçta sıkıştı. İhbarla kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yaralıları otomobilden çıkardı. Sağlık görevlilerinin m​​​​​​​üdahalesinin ardından yaralılar İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Bursa'da korkutan kaza: 2 yaralı

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