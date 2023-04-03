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Bursa’da iki katlı evde korkutan yangın

Bursa’da iki katlı bir evde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Çıkan yangın korkuturken, kısa sürede kontrol altına alındı.

Haber Giriş: 3 Nisan 2023 Pazartesi - 11:28
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Bursa’da korkutan yangın

Bursa’da iki katlı evde korkutan yangın
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İHA'nın haberine göre, Bursa’da iki katlı ev alev alev yanarken o anlar kameraya yansıdı.

Yangın, merkez Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki katlı bir evin ikinci katında çıkan evde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevler kısa süre tüm evi sararken ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yangına yaklaşık yarım saat müdahale sonrası kontrol altına aldı.

Evin alev alev yanması kameraya yansıdı.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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