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Bursa'nın 45 günlük suyu kaldı

Bursa’da kuraklık alarm vermeye başladı. Vatandaşlara suyu idareli kullanma uyarıları yapılırken, 45 günlük suyun kaldığı öğrenildi.

Haber Giriş: 27 Ocak 2023 Cuma - 12:09
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Bursa’da kuraklık alarmı: 45 günlük su kaldı

Bursa'nın 45 günlük suyu kaldı
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İHA’nın haberine göre, Bursa'nın içme suyunun en önemli kısmını karşılayan yıllık 60 milyon metreküp kapasiteli Nilüfer Barajı’nın oranı yüzde 4’e düşerken, 40 milyon metreküp kapasiteli Doğancı Barajı’nın doluluk oranı yüzde 27’ye düştü. Barajların seviyesinin hayli azaldığını gösteren durum havadan görüntülenirken, bugün itibari ile yağış olmazsa Bursa'nın sadece 45 günlük suyu kaldı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) ise vatandaşlara suyu idareli harcaması konusunda bilgilendirme mesajı gönderdi.

45 GÜNLÜK SU KALDI

Son dönemlerde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklık Bursa’da kuraklık alarmına sebep oldu. İçme suyunun en önemli barajlarından biri olan Nilüfer Barajı’nın doluluk oranı yüzde 4’e düşerken, 40 milyon metreküp kapasiteli Doğancı Barajı yüzde 27’ye düştü. Yağış olmayacağı takdirde 45 günlük suyun kaldığını belirten yetkililer ise vatandaşlardan sağduyulu olmasını istedi.

BUSKİ, yaklaşık 1,5 milyon abonesine gönderdiği mesajda ; “Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde ve ilimizde de iklim değişikliğine bağlı yağış rejimlerinde ciddi azalmalar yaşanmaktadır. Sizlerin su sıkıntısı çekmemesi için BUSKİ olarak tüm tedbirleri almaya devam ediyoruz. Önümüzdeki süreçte yağışlarla barajlarımızdaki, bugün itibarıyla 45 günlük olan su hacmimizin daha da artmasını bekliyoruz. Ancak, bu dönemde tasarrufa azami riayet edilmesi de çok önemlidir. Böylece mevcut kapasitemizi daha uzun süre kullanabilmek mümkün olacaktır. Sürdürülebilir su yönetimine desteğiniz ve hassayetiniz önem arz etmektedir” ifadelerini kullandı.

 

 

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