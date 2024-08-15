Bursa'da leyleği böyle serinletti

Düzenleme: Kaynak: DHA
Bursa'da leyleği böyle serinletti

Bursa'da sıcaktan bunalan leyleği, hortumla tuttuğu suyla serinletti. O anlar kamerada...

Leyleği böyle serinletti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, bir akaryakıt istasyonunda görevli çalışan, sıcaktan bunalan bir leyleği hortumla tuttuğu suyla serinletti. Bu anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Bursa-Ankara kara yolu Mezit Boğazı mevkiindeki akaryakıt istasyonunda gerçekleşti.

İstasyonda çalışan görevli, yeşil alanı hortumla sularken yanına bir leylek geldi.

Sıcaktan bunalan leylek, sulama yapan görevlinin yanına yaklaştı. Görevli de hortumu leyleğe tutarak onu serinletti.

Suyun altında serinleyen leylek, daha sonra uçarak uzaklaştı. Bu anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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