Bursa'da maraş otunu çiğneyen çocuk hastanelik oldu

Olay, saat 11.00 sıralarında Ertuğrulgazi Mahallesi Akpınar Caddesi'ndeki bir evde gerçekleşti.

Edinilen bilgiye göre, 4 yaşındaki A.H., balkondaki dolapta babası B.H.'ye ait olan maraş otunu bulup çiğnedi. Bir süre sonra fenalaşan çocuk, ailesi tarafından özel bir araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan A.H.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Hastanede yapılan müdahaleler sonucunda çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilirken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.