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Metruk binada şüpheli ölüm

Bursa Osmagazi’de metruk binada kimliği belirlenemeyen bir kişi ölü bulundu.

Haber Giriş: 27 Aralık 2022 Salı - 11:27
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Bursa’da metruk binada şüpheli ölüm. Polis ekipleri çalışma başlattı

Metruk binada şüpheli ölüm
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İHA’nın haberine göre, Bursa merkez Osmangazi ilçesi Altınova Mahallesi 2. Tarakçı Sokak’taki metruk binada meydana geldi.

Metruk binada 50’li yaşlarda bir erkeğin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri erkek şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yeri inceleme ekipleri de şahsın öldüğü yerde inceleme yaparken, üzerinde kimliğini tespit edecek bir belge bulunamadı. Polis şüphelinin kimliği ve ölüm sebebi ile ilgili inceleme başlattı.

 

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