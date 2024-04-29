Bursa'da metruk binalar yıkıldı

Suç işleyen çetelerin toplandığı ve aynı anda hem çevre kirliliğine yol açan hem de vatandaşların can ve mal kaybını tehlikeye atan metruk binalar bölge vatandaşlarının şikayetçi olduğu konular arasında yer alıyordu.

Bu şikayetlerin ardından harekete geçen Osmangazi Belediyesi ilçe genelindeki metruk binaların yıkılması için harekete geçti. Tespit edilen metruk binalar yasal işlemlerin ardından iş makineleri ile yıkıldı.

Vatandaşların şikayetleri ve bölge tespitleri sonucunda Alipaşa Mahallesi’ndeki metruk binanın yıkılması için çalışma başlatan Yapı Kontrol Müdürlüğü personelleri, iki katlı binayı iş makinesi ile yıktı. Metruk binaların yıkımının ardından ortaya çıkan molozlar, belediye personelleri tarafından kamyonlara yüklenerek yıkım alanı temizlendi.