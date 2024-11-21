Bursa'da mobilya imalathanesinde yangın

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bulunan Geçit Mahallesi'nde bir mobilya imalathanesinde yangın çıktı. Yangın, 722. Sokak'taki imalathanede henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı.

Alevler hızla yayıldı ve gökyüzüne yükselen dumanlar çevrede paniğe yol açtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi, sağlık personeli ve polis sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ederken, yangının çevredeki binalara sıçramaması için özel önlemler alındı.

Yangında can kaybı ya da yaralanma rapor edilmezken, imalathanede büyük maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma devam ediyor.