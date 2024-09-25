Bursa'da motosiklet sürücüsü yaya çarptı: İkisi de yaralandı

Kaynak: İHA
Bursa'da motosiklet sürücüsü yaya çarptı: İkisi de yaralandı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde motosiklet sürücüsü yoldan geçen bir yayaya çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza saat 07.30 sıralarında Turist Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Bayram T. (36) idaresindeki 16 BGV 049 plakalı motosiklet, Bursa istikametinden Yalova istikametine doğru seyir halindeyken, eski Kaymakamlık kavşağında karşıdan karşıya geçmeye çalışan Taygun N.'ye (34) çarptı. Çarpmanın şiddeti ile motosiklet sürücüsü Bayram T. İle motosikletin çarptığı Taygun N. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine ambulans sevkedildi. İlk müdahaleleri burada yapılan iki yaralı ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılarak burada tedavi altına alındı. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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