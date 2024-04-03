Bursa’da orman yakan kundakçıya 8 yıl 4 ay hapis cezası

Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan duruşmada, tutuksuz yargılanan 36 yaşındaki Ali Ö. ve avukatı hazır bulundu. Sanık Ö., daha önceki ifadelerini yineleyerek, çöpleri yakarken alttaki kuru dalların alev alması sonucu yangının kontrolünün kaybedildiğini ve söndüremediğini belirterek beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, “bilinçli olarak orman yakma” ve “genel güvenliği bilinçli olarak tehlikeye atma” suçlarından Ali Ö.'i 8 yıl 4 ay hapis ve 16 bin lira adli para cezasına mahkum etti.

Osmangazi ilçesinin Gündoğdu Mahallesi kırsalında 11 Temmuz 2023 tarihinde çıkan ve farklı noktalarda yayılan yangın, Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi ekiplerince yaklaşık 3 saat süren çalışmalar sonucu söndürülmüştü.

Yangınla ilgili soruşturma kapsamında Ali Ö. gözaltına alınmış, tutuklanmış ve daha sonra yargılama devam ederken serbest bırakılmıştı.