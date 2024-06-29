Bursa’da orman yangını

Bursa’nın Kestel ilçesine bağlı Baraklı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Bursa’nın Kestel ilçesinde yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı sonrası olay yerine gelen itfaiye ekipleri; 2 helikopter, 8 arazöz, 9 su tankeri, 1 ilk müdahale aracı, 5 hizmet aracı olmak üzere toplamda 25 araç ve 87 personelin ortak çalışmasıyla yangını kontrol altına aldı.

Kontrol altına alınan yangının çevresini tamamen saran ekipler, alevlerin yerleşim yerlerine sıçramasına engel oldu. İtfaiye ekipleri yangın sebebiyle herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı duyurdu.