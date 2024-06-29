Bursa’da orman yangını

Düzenleme: Kaynak: DHA
Bursa’da orman yangını

Bursa’nın Kestel ilçesinde orman yangını çıktı. Çıkan yangında toplam 25 araç ve 87 personelin çalışmasıyla yangın yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı.

Bursa’nın Kestel ilçesine bağlı Baraklı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Bursa’nın Kestel ilçesinde yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı sonrası olay yerine gelen itfaiye ekipleri; 2 helikopter, 8 arazöz, 9 su tankeri, 1 ilk müdahale aracı, 5 hizmet aracı olmak üzere toplamda 25 araç ve 87 personelin ortak çalışmasıyla yangını kontrol altına aldı.

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Kontrol altına alınan yangının çevresini tamamen saran ekipler, alevlerin yerleşim yerlerine sıçramasına engel oldu. İtfaiye ekipleri yangın sebebiyle herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı duyurdu.

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