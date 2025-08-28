Bursa’da orman yangını! Alevler çiftliklere doğru yayılıyor: Köylüler seferber oldu

Düzenleme: Kaynak: AA / İHA

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde çıkan orman yangını, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. Tavuk çiftlikleri ve yerleşim alanları tehdit altında, müdahale havadan ve karadan sürüyor.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde alevler, rüzgarın da etkisiyle büyümeye devam ediyor. Alevler, ormana yakın bölgedeki hayvan çiftliğine doğru ilerlerken, Bursa-Bilecik yolu ise trafiğe kapatıldı. Rüzgarın agresif yapısı sebebiyle hem Marmaracık hem de Seymen köyünde tarım alanları ve yerleşim birimlerinin alevlerin tehdidi altında olduğu belirtiliyor.


Alevler, saat 13.30 sıralarında Yenişehir ilçesi Fethiye Mahallesi'ndeki ormanlık alandan yükselmeye başladı. Sadece dumanların göründüğü bölgedeki yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Havadan helikopterlerin, karadan ise tanker ve itfaiye araçlarının müdahalesiyle yangın söndürülmeye çalışılıyor.
Alevlerle amansız mücadele eden ekiplere köylüler de destek olurken, ormana yakın olan tavuk ve hayvan çiftliğine doğru ilerlemesi, herkesi tedirgin etti. Alevler Bursa-Bilecik yolunu da tehdit edince, jandarma tarafından yol trafiğe kapatıldı

aw526637-01.jpg

aw526637-04.jpg

aw526637-05.jpg

aw526637-06.jpg


Bursa Büyükşehir Belediyesine ait 12 araç 25 personel alevlere karşı mücadele ediyor.
Öte yandan ormanlık alanın dibinde Bağlar Mevkisi'ndeki güneş enerjisi santrali de yangının tehdidi altında kalırken, helikopterler bu bölgede de defalarca sorti yaptı.

aa-20250828-38948908-38948890-bursada-cikan-orman-yanginina-mudahale-ediliyor.jpg

aa-20250828-38948908-38948893-bursada-cikan-orman-yanginina-mudahale-ediliyor-1.jpg

aa-20250828-38948908-38948893-bursada-cikan-orman-yanginina-mudahale-ediliyor.jpg

aa-20250828-38948908-38948901-bursada-cikan-orman-yanginina-mudahale-ediliyor.jpg

