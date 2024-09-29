Bursa'da ormanlık alan alev alev yandı

Saat 15.00 sıralarında Mudanya ilçesi Yörük Ali köyü Çepni Yolu mevkiinde çıkan yangında, çalılık alanda başlayan yangın kısa süre içerisinde büyüyerek çam ağaçlarına sıçradı. Yükselen dumanları fark eden vatandaşlar durum 112 ekiplerine bilgi verdi. Kısa sürede bölgeye gelen çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesi sonrası yangın kısmi olarak kontrol altına alınırken, çalışmalara Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı helikopterlerde havadan destek veriyor.

Söndürme çalışmalarının sürdüğü bölgede alevlerin teslim aldığı yer ise havadan anbean görüntülendi.