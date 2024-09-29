Bursa'da ormanlık alan alev alev yandı

Kaynak: İHA
Bursa'da ormanlık alan alev alev yandı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde otluk alanda yangın çıktı. Çıkan yangın çam ağaçlarının bulunduğu ormanlık alana sıçradı.

Saat 15.00 sıralarında Mudanya ilçesi Yörük Ali köyü Çepni Yolu mevkiinde çıkan yangında, çalılık alanda başlayan yangın kısa süre içerisinde büyüyerek çam ağaçlarına sıçradı. Yükselen dumanları fark eden vatandaşlar durum 112 ekiplerine bilgi verdi. Kısa sürede bölgeye gelen çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesi sonrası yangın kısmi olarak kontrol altına alınırken, çalışmalara Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı helikopterlerde havadan destek veriyor.

Söndürme çalışmalarının sürdüğü bölgede alevlerin teslim aldığı yer ise havadan anbean görüntülendi.

Son Haberler
Trabzon'da skor eşitlendi
Trabzon'da skor eşitlendi
Skandalla başladı mahkemede bitti: 2 yıllık evlilik son buldu
Skandalla başladı mahkemede bitti: 2 yıllık evlilik son buldu
Esenyurt’ta 20 farklı noktada asayiş denetimi
Esenyurt’ta 20 farklı noktada asayiş denetimi
Kasımpaşa maçı sonrası Muslera'dan olay yaratan paylaşım
Kasımpaşa maçı sonrası Muslera'dan olay yaratan paylaşım
Sivas’ta çapa motoru şarampole yuvarlandı. 1 ölü 1 yaralı
Sivas’ta çapa motoru şarampole yuvarlandı. 1 ölü 1 yaralı